Замглавы политбюро ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом
Москва, 23 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с визитом, сообщил 23 октября дипломатический источник «РИА Новости».
Владимир Трефилов / РИА Новости
«Абу Марзук прибыл в Москву», — сказал он.
Марзук проведёт в Москве несколько встреч, уточнил собеседник агентства. Палестинский политик приезжал в Россию в июне для консультаций.
Как сообщало ИА Регнум, 22 октября президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.