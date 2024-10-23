Москва, 23 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с визитом, сообщил 23 октября дипломатический источник «РИА Новости».

Владимир Трефилов / РИА Новости

«Абу Марзук прибыл в Москву», — сказал он.

Марзук проведёт в Москве несколько встреч, уточнил собеседник агентства. Палестинский политик приезжал в Россию в июне для консультаций.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.