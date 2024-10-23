Москва, 23 октября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Средства массовой информации (СМИ) из недружественных государств получили аккредитацию на саммит БРИКС и будут допущены на итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире.

ТАСС/ Ruptly

«СМИ из стран с недружественными режимами, так называемые западные мейнстримовые СМИ, будут представлены на саммите. И на двусторонние встречи, и на итоговую пресс-конференцию они допущены», — сказала она.

Захарова добавила, что в планах нет никакой «сегрегации», а ограничения в отношении Запада используются только в качестве ответных мер.

Итоговая пресс-конференция пройдёт 24 октября.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Захарова ответила на недовольство Киева приездом генсека ООН Антониу Гутерриша в Казань, где проходит саммит БРИКС. Она заявила, что Украина не вправе диктовать ООН и руководству этой организации, куда следует ездить и что обсуждать. По словам Захаровой, приезд Гутерриша вызвал у киевского режима «настоящую истерику».

Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит. Уже прошли встречи российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. С обеих сторон отмечалось, что переговоры отличились теплотой и дружеским настроем.

Перераспределение сил в мире — это неизбежный процесс, который определяется законами истории. Европа и Северная Америка утратили своё лидерство, не желая приспосабливаться к новым условиям. Теперь внимание всего мира приковано не к встречам «Большой семёрки», а к заявлениям, сделанным на форуме БРИКС, делают выводы западные СМИ.