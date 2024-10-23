Казань, 23 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Из-за растущей долговой нагрузки в развитых странах, односторонних экономических санкций и протекционизма, в мире может начаться новый экономический кризис, заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС в Казани 23 октября.

Kremlin.ru

«Сохраняется значительный кризисный потенциал. И дело не только во всё возрастающей геополитической напряжённости, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции», — сказал он.

По мнению российского лидера, результатом этих процессов становится фрагментация международной торговли и рынка прямых иностранных инвестиций, особенно в развивающихся странах. Путин также указал на рост волатильности цен на сырьевые ресурсы и повышение инфляции.

Как передавало ИА Регнум, на заседании Путин также заявил, что новая волна экономического роста продиктована многополярной моделью миропорядка, которую активно продвигают лидеры БРИКС. Он привёл статистку, согласно которой доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран Группы семи (G7), ведь она составит 30%.

Он предложил создать новую инвестиционную платформу для поддержки национальных экономик и стран Глобального Юга и Востока. Глава государства также указал на необходимость рассмотреть в будущем трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу.

Российский президент также призвал лидеров БРИКС обсудить углубление финансовой интеграции объединения и взаимодействие с другими странами, сославшись на решение прошлогоднего саммита в Йоханнесбурге (ЮАР).