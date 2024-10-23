Астана, 23 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Запрет на импорт в Казахстан пшеницы из России и других стран Евразийского экономического союза продиктован необходимостью стабилизировать цены на внутреннем рынке. Об этом 23 октября заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

Валерий Морев/РИА Новости

Он пояснил, что до введения запрета казахстанские власти пытались регулировать импорт пшеницы с помощью временных ограничений. Тогда ввозить российскую пшеницу разрешалось только перерабатывавшим её предприятиям и птицефабрикам. Но это не сработало, и зерно продолжали ввозить в республику под различными предлогами, в том числе по серым схемам и по цене ниже себестоимости, «ломающей рынок», а потом дальше реэкспортировать.

«Запрет, который мы ввели до нового года, не связан с защитой внутреннего рынка. Прежде всего, нам необходимо было навести порядок с ценообразованием на внутреннем рынке», ― процитировал Жумангарина портал kapital. kz.

Он отметил, что властям уже удалось навести порядок с уровнем цен на внутреннем рынке и они намереваются установить контроль за стоимостью пшеницы на границе, когда запрет на импорт будет снят.

Казахстан с 21 августа по 31 декабря 2024 года полностью запретил ввоз пшеницы из России.

С середины октября Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. В ведомстве такие меры объяснили наличием в продукции, поступившей из этой страны, большого количества «карантинных объектов».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 11 сентября заявил, что прогнозируемый сбор зерна в стране в текущем году составляет 132 млн тонн против 148 млн тонн годом ранее. Предполагаемое внутреннее потребление составит до 90 млн тонн.

По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, страна в этом году сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна.