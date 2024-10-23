Киев, 23 октября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Всё больше людей, ранее покинувших зону военного конфликта, возвращаются домой на территорию, которая уже освобождена ВС РФ, или в зону, где бои продолжаются, заявил 23 октября омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передаёт издание «Страна. ua».

Global Look Press

Основной причиной, по его словам, становятся «социально-экономические трудности», которые возникают у таких граждан после переезда на контролируемую Киевом территорию.

«Это вызывает серьёзную обеспокоенность. Я поднимал данный вопрос на уровне правительства. Государство должно прямо говорить, на какую денежную помощь человек может рассчитывать, чтобы у него была уверенность в своём будущем», — сказал Лубинец.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ ранее неоднократно сообщали о резком росте цен на аренду жилья в городах в западной и центральной частях Украины, а также о регулярно возникающих конфликтах между местными жителями и гражданами, переехавшими из Донбасса и Новороссии, в том числе из-за использования ими русского языка.

Власти Херсонской области фиксируют возвращение жителей, покинувших регион, отмечал ранее глава области Владимир Сальдо. Растут объёмы производства и потребления продукции, что свидетельствует о возвращении жителей в область, заявлял он.

Всё больше жителей, ранее переехавших на Украину, возвращаются на освобождённую Россией территорию Запорожской области, рассказал в июне глава назначенной Киевом областной военной администрации Запорожья Иван Фёдоров. Такая ситуация сложилась из-за «недоработки» украинских властей, добавил он.