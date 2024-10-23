Мошенники прислали в Фонд Хабенского 17 рублей, украденных у пенсионерки
Москва, 23 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Мошенники втёрлись в доверие к 69-летней жительнице Подмосковья под предлогом установки программы для записи к врачам. Злоумышленники заставили женщину скачать вредоносную программу к себе на мобильный телефон, с помощью которой украли у неё крупную сумму денег. При этом часть украденных денег аферисты перевели на счета известных благотворительных фондов, сообщил источник ИА Регнум.
Жительница Рузского района Московской области хотела записаться к врачу через приложение ЕМИАС, но 16 октября ей позвонили с неизвестного номера и сообщили, что её запись отклонена.
«Вечером пенсионерке поступил звонок с неизвестного номера. Девушка, которая представилась сотрудником медицинской организации, сообщила, что записаться невозможно из-за устаревшего приложения и предложила его обновить. Она прислала файл, который отображался как «Тех. поддержка ЕМИАС», — сообщил источник.
Пенсионерка установила файл, ввела свои личные данные и, как она думала, смогла записаться к врачу. Однако через несколько часов ей снова поступил звонок, и экран телефона сразу потух.
«Женщине поступил звонок с номера, который был не определен. Экран мобильного телефона почернел, и на нём отобразился текст «Смотри», «Да не клацай, денег всё равно уже нет»,— рассказал собеседник.
Пенсионерка зашла в мобильное приложение банка и обнаружила отсутствие денежных средств в сумме 180 000 рублей. Женщина запросила банковскую выписку и обнаружила, что часть её средств была переведена на счета известных благотворительных фондов.
«141 000 рублей были переведены некоему Игорю, 30 000 рублей — в Фонд Подари жизнь, 9000 рублей — в фонд «Помощь детям-сиротам «Надежда» и ещё 17 рублей — в Фонд Константина Хабенского», — сообщил собеседник.
Пенсионерка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).