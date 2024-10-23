Москва, 23 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Мошенники втёрлись в доверие к 69-летней жительнице Подмосковья под предлогом установки программы для записи к врачам. Злоумышленники заставили женщину скачать вредоносную программу к себе на мобильный телефон, с помощью которой украли у неё крупную сумму денег. При этом часть украденных денег аферисты перевели на счета известных благотворительных фондов, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Жительница Рузского района Московской области хотела записаться к врачу через приложение ЕМИАС, но 16 октября ей позвонили с неизвестного номера и сообщили, что её запись отклонена.

«Вечером пенсионерке поступил звонок с неизвестного номера. Девушка, которая представилась сотрудником медицинской организации, сообщила, что записаться невозможно из-за устаревшего приложения и предложила его обновить. Она прислала файл, который отображался как «Тех. поддержка ЕМИАС», — сообщил источник.

Пенсионерка установила файл, ввела свои личные данные и, как она думала, смогла записаться к врачу. Однако через несколько часов ей снова поступил звонок, и экран телефона сразу потух.

«Женщине поступил звонок с номера, который был не определен. Экран мобильного телефона почернел, и на нём отобразился текст «Смотри», «Да не клацай, денег всё равно уже нет»,— рассказал собеседник.

Пенсионерка зашла в мобильное приложение банка и обнаружила отсутствие денежных средств в сумме 180 000 рублей. Женщина запросила банковскую выписку и обнаружила, что часть её средств была переведена на счета известных благотворительных фондов.

«141 000 рублей были переведены некоему Игорю, 30 000 рублей — в Фонд Подари жизнь, 9000 рублей — в фонд «Помощь детям-сиротам «Надежда» и ещё 17 рублей — в Фонд Константина Хабенского», — сообщил собеседник.

Пенсионерка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).