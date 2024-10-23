Казань, 23 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Доля членов БРИКС в мировой экономике по итогам 2024 года составит около 37% и уверенно превысит долю государств «семёрки», заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в Казани 23 октября.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Мировая торговля и в целом глобальная экономика претерпевают существенные изменения. Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь, за счёт стран Глобального Юга и Востока и, естественно, государств БРИКС. В большинстве государств объединения в среднесрочной перспективе ожидается опережающий темп развития», — сказал он.

По словам российского президента, новая волна экономического роста продиктована многополярной моделью миропорядка, которую активно продвигают лидеры БРИКС. Он привёл статистку, согласно которой доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран Группы семи (G7), ведь их доля составит 30%.

«Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы по вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития, и всячески противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка, особенно это касается развивающихся стран», — заявил президент.

Путин также указал, для формирования более справедливых условий в мировой экономике необходимо также запустить механизм консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО). Он добавил, что необходимо разработать в рамках объединения внутренний механизм урегулирования различных торговых споров.

Как передавало ИА Регнум, во время выступления Путин предложил создать новую инвестиционную платформу для поддержки национальных экономик и стран Глобального Юга и Востока. Глава государства также указал на необходимость рассмотреть в будущем трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу.

Российский президент также призвал лидеров БРИКС обсудить углубление финансовой интеграции объединения и взаимодействие с другими странами, сославшись на решение прошлогоднего саммита в Йоханнесбурге (ЮАР).