Москва, 23 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Совет Федерации РФ одобрил законопроект о борьбе с фиктивными браками для легализации в России мигрантов. Пленарное заседание прошло 23 октября.

Petrov Sergey/Global Look Press

В ходе голосования за одобрение документа единогласно проголосовали все 162 присутствующих сенатора.

Закон устанавливает минимальный трёхлетний срок нахождения в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание (РВП) в стране в упрощённом порядке. Соответствующие изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

«Закон исключает возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для получения иностранными гражданами и лицами без гражданства миграционного статуса на территории Российской Федерации», — процитировали «Известия» одного из авторов документа, сенатора Ирину Рукавишникову.

Такой же трёхгодичный срок установлен и для получения иностранцами разрешения на временное проживание или вид на жительство в случае усыновления (удочерения). Для лиц, имеющих ребёнка вне брака, факт совместного проживания потребуется подтвердить в суде. Кроме того, если брак или усыновление признают фиктивным, это будет основанием для аннулирования разрешения на проживание в РФ.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о борьбе с использованием фиктивных браков, а также отцовства и материнства для легализации мигрантов в России, депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении 15 октября.

Ко второму чтению в документ внесли поправки о сроке пребывания в браке для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощённом порядке. Также поправки нацелены также на борьбу с фиктивным отцовством или материнством. Так, получить вид на жительство после усыновления ребёнка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания.

В марте президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России заявил о необходимости взять под контроль ситуацию с мигрантами в стране. Он призвал создать систему профилактических мер, в том числе по соблюдению иностранцами законов.

Министр труда РФ Антон Котяков 14 октября выступил с предложением изменить систему привлечения мигрантов к работе в России. Он заявил, что патенты на работу уже неактуальны. Глава ведомства назвал неправильным, когда для иностранцев предусмотрен свободный въезд, а потом нужно длительное время искать работодателя.