Нью-Дели, 23 октября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. В поиске выхода из тупиковой ситуации на границе Индии и Китая близ Гималаев правительства этих стран могут отстраниться от влияния Запада, сообщила индийская газета The Print.

Александр Казаков/РИА Новости

В материале уточняется, что 22 октября министерство иностранных дел Индии объявило о завершении отвода войск в регионе Ладакх, а также о достижении договорённостей с китайским руководством о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничных районах.

«Последние встречи на высшем уровне между представителями КНР и Индии дают основания полагать, что эти страны хотят отгородиться от влияния западных государств и ищут выход из тупиковой ситуации на границе в Гималаях. В прошлом было принято считать, что США обладают «ключами» к решению конфликта между КНР и Индией. Но последние события сделали этот факт «не столь очевидным», — отмечено в публикации.

В статье говорится, что американская сторона утратила своё былое превосходство над КНР в плане обеспечения безопасности в Азии. И теперь США способны лишь оказывать точечное деструктивное влияние на региональную стабильность. Именно поэтому, по мнению газеты, Индия может отстранить американцев от решения каких-либо региональных геополитических вопросов.

В 2020–2022 годах на индо-китайской границе произошло несколько вооружённых столкновений, которые привели к увеличению группировок войск обоих государств в этой зоне. Эту ситуацию назвали крайне опасной для региональной стабильности.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в рамках саммита БРИКС в Казани провёл двусторонние встречи и с председателем КНР Си Цзиньпином, и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сотрудничество этих держав в рамках объединения не прерывалось, несмотря на приграничную эскалацию.

На обеих встречах затрагивался вопрос формирования нового многополярного мирового порядка с учётом интересов всех государств и на основе равноправия. Также лейтмотивом всего саммита БРИКС является дедолларизация, введение новой системы взаимных расчётов и углубление финансовой интеграции.