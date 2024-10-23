Мелитополь, 23 октября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) играет ключевую роль в совершенствовании системы местного самоуправления и консолидации муниципалитетов России. Об этом заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), глава Мелитополя Галина Данильченко.

Телеграм-канал «Данильченко Галина»

«Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления объединяет все 89 регионов нашей страны. А в секторе местного самоуправления сегодня трудятся 4,5 миллиона человек. И каждый из этих людей вовлечён в работу ВАРМСУ, муниципалитеты России максимально консолидированы в общей работе», — приводит слова Данильченко издание «Федерал Пресс».

По словам главы Мелитополя, регионы Донбасса и Новороссии быстро влились в работу ВАРМСУ, прежде всего в связи с тем, что муниципалитеты новых регионов особенно нуждаются в поддержке. При этом, отметила Данильченко, у новых регионов есть возможность вносить свои инициативы с учётом местной специфики.

«Эффективно решить проблему можно лишь при тесном взаимодействии всех уровней власти, выстраивание такой системы как раз и ведёт Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления», — добавила она.

Данильченко также сообщила, что в настоящее время в рамках ВАРМСУ обсуждается законопроект о местном самоуправлении в единой системе публичной власти, главной целью которого станет переход на одноуровневую систему власти в муниципалитетах, перераспределение полномочий между региональным органами власти и муниципалитетами.

Помимо этого, ВАРМСУ уделяет особое внимание развитию цифровизации в новых регионах для последующего внедрения передовых технологий в городах, добавила Данильченко.

Вместе с этим Данильченко отметила важность поддержки женщин в системе муниципального управления. Так, по оценке главы Мелитополя, из 4,5 млн человек, задействованных в муниципальном управлении в России, порядка 3,5 млн являются женщинами.

«Сегодня многие женщины — муниципальные служащие трудятся в муниципалитетах, приближенных к линии боевого соприкосновения, наравне с мужчинами справляются с вызовами и сложностями, упорно продолжают выполнять свою работу на благо своих малых и больших населённых пунктов», — подчеркнула Данильченко.

Кроме этого, в рамках поддержки муниципальных служащих, важнейшей задачей является поддержка военнослужащих, отметила Данильченко. Так, уточнила она, с начала спецоперации более 3000 муниципальных служащих отправились на фронт.

«И, конечно, как отметил наш президент, герои СВО — это потенциальные кадры для муниципалитетов. И я очень рада, что такая практика существует, наши защитники — это пример патриотичности, любви к Родине, к людям, и эти качества — основа муниципальной службы», — подчеркнула Данильченко.

Говоря о поддержке ВАРМСУ муниципальных служащих Запорожской области, глава Мелитополя напомнила об организации обучения муниципальных служащих новых регионов в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. В качестве важных образовательных программ, организуемых РАНХиГС, Данильченко указала «Школу мэров» и «Команду Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень».

В скором времени состоится седьмой съезд ВАРМСУ, в рамках которого будут проведены итоги работы ассоциации за прошедший год и определена стратегия развития на будущий, 2025 год, добавила Данильченко.

Как передавало ИА Регнум, 10–13 сентября в Пятигорске состоялся заключительный модуль первого потока слушателей образовательной программы «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень», которая реализуется Высшей школой государственного управления при поддержке администрации президента РФ.

По данной программе завершили обучение более 80 представителей муниципальных команд из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Отмечалось, что до 2030 года планируется осуществить проекты в сфере городской инфраструктуры, включая замену инженерных сетей, ремонт дорожного асфальтового покрытия, освещение основных улиц, а также значительно увеличить количество рабочих мест.

Образовательная программа реализуется для создания условий для кадрового обеспечения программы социально-экономического развития новых регионов. В рамках распоряжения в 2023 году было обучено около двух тысяч представителей публичной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 2024 году президентской академии поручено обучить 20 тыс. служащих из 79 муниципальных образований новых регионов. Для этих целей ВШГУ разработано 76 образовательных программ.