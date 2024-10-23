Казань, 23 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В Казань, где проходит саммит БРИКС, прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Екатерина Чеснокова Фотохост-агентство brics-russia2024. ruЕкатерина Чеснокова Фотохост-агентство brics-russia2024. ruЕкатерина Чеснокова Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл утром в среду в Казань для участия в саммите БРИКС», ― говорится в сообщении.

Также в столицу Татарстана прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев ипремьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь. В аэропорту их угостили хлебом и солью и татарским чак-чаком.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 октября в Казань для участия в саммите БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. В международном аэропорту Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Также прибытие в Казань 23 октября президента Белоруссии Александра Лукашенко анонсировала его пресс-служба.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. Планируется, что президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит. Глава государства 22 октября провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Они также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.