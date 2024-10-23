Москва, 23 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили населённый пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике, сообщила 23 октября пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости/Станислав Красильников

Населённый пункт был освобождён подразделениями «Южной» группировки ВС РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Серебрянка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также подразделения группировки в минувшие сутки нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ на территории ДНР, в том числе в районах Славянска, Часова Яра и Курахово, и отразили две контратаки подразделений ВСУ. Потери противника составили более 800 человек, также ВСУ лишились 20 единиц техники, в том числе бронетранспортёра. Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов противника.

Как передавало ИА Регнум, также 23 октября пресс-служба военного ведомства сообщила об освобождении населённого пункта Николаевка в ДНР. В течение суток наносились удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Морская авиация Черноморского флота в указанный период уничтожила в северо-западной части Чёрного моря четыре безэкипажных катера ВСУ. Потери ВСУ за сутки составили до 2065 человек.

Накануне, 22 октября, пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении подразделениями Западной группировки ВС России населённого пункта Новосадовое в ДНР.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.