Москва, 23 октября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В подмосковном Домодедово нелегальный мигрант из Узбекистана решил познакомиться с девушкой и едва не выломал дверь в её квартиру. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Belkin Alexey/Global Look Press

Так, в Сети появился рассказ жителей одного из районов Домодедово о том, что неизвестный мужчина устроил дебош, грубо приставал к девушке, которая явно была против, а потом и вовсе попытался вломиться к ней в дом.

По данному факту правоохранители начали проверку и оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 20-летний нелегал из Узбекистана. По словам истчоника ИА Регнум, 21 октября суд постановил выдворить мигранта за пределы России.

14 октября в Министерстве труда сообщили о планах изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе. Так, в ведомстве предложили реформировать патент на работу, так как он в нынешнем виде потерял актуальность.