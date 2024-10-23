Казань, 23 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским «план победы» не содержит в себе пункта о переговорах с Россией, и это о многом говорит, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в кулуарах саммита БРИКС в Казани.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я слышал, что Зеленский предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит», — сказал он с улыбкой.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана.

Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине. При этом пункта о мирных переговорах и урегулировании конфликта в данном плане действительно нет.

Бразильский геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что Запад не поддержит «план победы» Зеленского, потому что никто не хочет третьей мировой войны, финансовая и военная помощь Киеву не приносит результатов, а нападение ВСУ на Курскую область провалилось.