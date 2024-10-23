Москва, 23 октября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Ноябрь станет решающим месяцем для специальной военной операции на Украине. Такой прогноз сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он подчеркнул, что на всех направлениях фронта, где продвигаются российские военные, оборона Вооружённых сил Украины (ВСУ) трещит по швам.

«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьёзный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО», — заявил в Telegram-канале командир спецназа.

Также генерал-майор добавил, что российские военные «будут делать весь максимум», чтобы завершить спецоперацию на тех условиях, которые Россия изначально выдвинула Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Алаудинов и ранее выступал со схожими прогнозами. В частности, в сентябре он заявил, что СВО либо завершится до конца 2024 года, либо перейдёт «в совсем другую стадию», где будут применяться все виды вооружений без исключения. 11 октября в своём прогнозе на основе Священного Писания генерал-майор назвал аналогичные сроки ― до конца текущего года.

По мнению Алаудинова, скорому завершению СВО будет способствовать решение США сосредоточиться на событиях на Ближнем Востоке, которое приведёт к снижению внимания Вашингтона к событиям на Украине.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), вооружённый конфликт на Украине должен прекратиться в последнем квартале 2025 года. В прогнозе прошлого года продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии. В обновлённой версии, опубликованной 18 октября, подобный вариант переведён в разряд базового сценария.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений.