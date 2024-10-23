Владивосток, 23 октября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В городе Спасск-Дальний Приморского края охранник местного кинотеатра вызвал наряд полиции из-за 10-летней школьницы, которая во время киносеанса снимала на телефон момент из мультфильма, сообщил источник ИА Регнум.

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20 октября в полицию позвонил 62-летний работник ЧОПа, который охраняет кинотеатр «Аврора». Мужчина заявил, что в одном из залов он обнаружил человека, который делает пиратскую копию мультфильма.

«По словам охранника, девочка-четвероклассница на камеру мобильного телефона переснимает картинку с большого экрана кинотеатра. Охранник также сообщил, что обращается в полицию для фиксации правонарушения», — сообщил собеседник.

Оперативные службы приняли заявление. С девочкой провели беседу, она объяснила, что снимала не целый мультфильм, а лишь кусочек для своих соцсетей.