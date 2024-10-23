Минск, 23 октября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Генеральные штабы вооружённых сил России и Белоруссии приступили к подготовке совместных учений «Запад-2025», сообщил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

Виктор Толочко/РИА Новости

«В настоящее время генеральные штабы наших вооруженных сил приступили к подготовке учения «Запад-2025». Данное учение будет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году», — сказал он на совместном заседании министерств обороны Белоруссии и России.

Хренин уточнил, что данные учения создадут условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября во Владивостоке в акватории Японского моря стартовали российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024». Учения продолжались неделю. Военные отработали задачу по отражению нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, а также по совместному маневрированию и обороне при стоянке на незащищённом рейде. Экипажи выполнили артиллерийские стрельбы и комплекс боевых упражнений, применив противолодочное вооружение и системы ПВО.

С 10 по 16 сентября также прошли учения ВМФ России «Океан-2024». Учения разделили на два этапа. В ходе первого отрабатывалось развёртывание группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором участники СКШУ были задействованы в розыгрыше «боевых действий» по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье и защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций.

Во время старта учений, 10 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к любому развитию событий, а Вооружённые силы — к обеспечению надёжной защиты суверенитета и национальных интересов государства и отражению возможной военной агрессии в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне.