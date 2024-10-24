Москва, 24 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Генеральная уборка продолжается по всей России. Работы ведутся по нацпроекту «Экология»: в регионах расчищают водоёмы, утилизируют затонувшие суда, ликвидируют свалки и другие опасные объекты накопленного вреда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО

Благодаря этому становится лучше состояние окружающей среды и качество жизни россиян. Так, за время реализации нацпроекта в границах городов ликвидировано более 140 несанкционированных свалок, что положительно повлияло на жизнь более 12 млн человек.

Например, в Мордовии рекультивировали свалку размером с Красную площадь. В Темниковском районе республики на площади 2,5 га накопилось более 25 тыс. кубометров мусора. Во время технического этапа специалисты обустроили противофильтрационный экран, послойно уложили гидроизоляционные материалы. А на биологическом этапе рекультивации провели озеленение и создали условия для естественного восстановления экосистемы.

По словам министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Аделя Галиуллина, работы начались год назад и завершились досрочно, что существенно улучшило экологическую обстановку для 6,5 тысячи местных жителей.

«Мы очень рады результату. Люди действительно задышали полной грудью после того вала мусора, который везли годами. От него теперь ничего не осталось, всё убрано, законсервировано, качественно огорожено. Можно гулять рядом с этой территорией — уже видно на глазах, как появляется парк», — отметила ИА Регнум жительница города Темникова Екатерина Еськина.

Зелёный холм вместо зловонных гор мусора появится и в Таганроге. Там по нацпроекту рекультивируют городскую свалку, которая накапливала бытовой мусор более полувека. На сегодняшний день выполнено уже более 70% объёма работ.

«Много лет свалка горела на огромной территории. Рядом с полигоном образовался, по сути, ещё один, куда мусор годами свозили несанкционированно. Работы должны быть завершены до конца 2024 года», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ликвидация городской свалки в Таганроге позволит улучшить качество жизни 249 тысяч горожан.

«Рекультивация полигона ТБО в Таганроге — это инвестиции в будущее нашего региона. Уверен, что после завершения работ эта территория превратится в красивое и безопасное место для прогулок и отдыха как местных жителей, так и гостей города», — добавил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Генеральную уборку проводят не только на суше, но и на воде. С 2019 года в стране удалось восстановить здоровое состояние более 435 км различных водоёмов и 21,1 тыс. га водохранилищ, которые чаще всего служат источниками питьевой воды. Кроме того, специалисты утилизировали в Дальневосточном федеральном округе 148 затонувших кораблей — они мешали судоходству и отравляли морские экосистемы. К концу этого года ожидается подъём и утилизация ещё 65 судов.

Росводресурсы Сунженское водохранилище

В столице Чечни по нацпроекту расчистили 37,5 га Сунженского водохранилища. Изначально сооружение, введённое в эксплуатацию в 1932 году, предназначалось для технического водоснабжения предприятий и приёма паводковых вод реки Сунжи. Но за годы работы вся система гидротехнических сооружений водохранилища вместе с ложем и каналами пришла в аварийное состояние и не эксплуатировалась. Это самым негативным образом сказалось на экологии водного объекта. Средняя глубина водохранилища, по периметру поросшего кустарником и мелколесьем, составляла не более полуметра. А в ходе расчистки на участке общей протяженностью более 600 метров было поднято более полумиллиона тонн донных отложений.

«Расчистка Сунженского водохранилища спасла его от полной деградации. В результате улучшились экологические условия проживания для почти 77,3 тыс. жителей Грозного. После благоустройства прилегающей территории этот водоём станет прекрасным местом отдыха горожан, новой точкой притяжения для туристов», — отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Ранее также был расчищен водоподводящий канал протяженностью 4,7 км от левого берега реки Сунжи к водохранилищу. Это позволило обеспечить бесперебойное движение воды в экосистемах и оптимизировать работу систем водоснабжения водоёма.

И работа по расчистке водных объектов в России будет продолжена, ведь от чистоты малых рек и озёр зависит весь водных каркас, а значит, сельское и городское хозяйство, судоходство и многие другие отрасли.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян, экологическое воспитание и просвещение молодёжи.