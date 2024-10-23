Мытищи, Московская область, 23 октября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В Московской области пьяный мужчина до смерти избил сожительницу. Об этом 23 октября сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в Мытищах. Собеседник агентства уточнил, что побои женщине 42-летний Александр Б. наносил систематически, будучи в состояния алкогольного опьянения ― бил руками и ногами по лицу и телу. После очередных побоев 19 октября женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Злоумышленника задержали. Установлено, что он нигде не работает, в официальном браке не состоит. Также известно, что ранее он уже был судим — за умышленное причинение вреда здоровью в 2022 году суд приговорил мужчину к двум годам колонии.

Свою вину задержанный полностью признал. По решению суда его отправили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в Ханты-Мансийске муж до смерти забил свою гражданскую жену, которая отказывалась писать на него заявление в полицию вопреки систематическим избиениям с несвойственной человеку жестокостью. 30-летняя Анна Н. проживала в квартире 40-летнего Сергея С. в ЖК «Набережный». 12 октября изверг в очередной раз избил подругу до такой степени, что прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти жизнь женщине.

В одном из торговых центров подмосковного Серпухова 8 июня мужчина избил свою жену при ребёнке и посетителях. Оба родителя были пьяны, за что уже привлечены к административной ответственности. Прокуратура взяла дело на контроль.