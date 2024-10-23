Минск, 23 октября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня вылетит в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Лукашенко вылетает в Татарстан. Президент примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Рабочую программу Первого нельзя назвать насыщенной. Это спринтерский забег», — отмечено в публикации.

Уточняется, что на этом заседании лидеры стран обсудят актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС как одной из основ многополярности современного мира, повышения общей сплочённости мирового большинства и скорейшего разрешения актуальных региональных конфликтов.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит БРИКС в том числе прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Планируется, что президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит. Российский лидер 22 октября провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Они также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.