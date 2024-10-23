Москва, 23 октября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, приговорённым к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Илья Питалев/РИА Новости

Судебное заседание назначено на 10:00 23 октября. Оно пройдёт в открытом режиме.

Апелляция от Рауфа Арашукова поступила в Верховный суд 13 октября.

Как сообщало ИА Регнум, Рауф Арашуков отбывает в колонии пожизненное наказание за организацию двух убийств, создание преступного сообщества с использованием должностного положения и ряд других преступлений. Вместе с ним в декабре 2022 года приговор вынесли и его отцу, бывшему советнику гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.

Адвокаты обжаловали решение суда в январе 2023 года. Судья оставил в силе пожизненные приговоры.

В марте 2024 года суд в Москве дал 16 лет и 16,5 года братьям Рауфа Арашукова Беслану и Руслану по делу об организации преступного сообщества на юге России. Другим 12 фигурантам судья назначил сроки от пяти лет колонии общего режима до 19 лет колонии строгого режима.

22 октября одного из адвокатов бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии задержали при передаче взятки, посредством которой экс-чиновник рассчитывал улучшить своё содержание в колонии

16 октября на странице бывшего сенатора в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовали извинения Арашукова перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он также попросил у чеченского лидера помощи, но не уточнил, о чём идёт речь.

Позднее бывший сенатор КЧР назвал свои извинения перед Кадыровым личным делом. Он также отметил, что нет ничего предосудительного в том, что человек признал свою ошибку и принёс извинения.