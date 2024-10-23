Москва, 23 октября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Украина не вправе диктовать ООН и руководству этой организации, куда следует ездить и что обсуждать. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила 23 октября в эфире радио Sputnik, комментируя реакцию Киева по поводу прибытия генсека ООН Антониу Гутерриша в Казань, где проходит саммит БРИКС.

AP/TASS Антониу Гутерриш

МИД Украины назвал неправильным выбор Гутерриша, который отправился в Казань, но воздержался от участия в конференции по украинскому конфликту. В Киеве Гутерриша обвинили в подрыве «репутации ООН» и действиях, «не способствующих делу мира».

По словам Захаровой, приезд Гутерриша вызвал у киевского режима «настоящую истерику».

«Потому что якобы он не имеет права куда-то ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? Суверенные страны проводят суверенное мероприятие. Кто хотел — тот приехал», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что у Киева нет права осуждать других за встречи, переговоры, обсуждение проблематики. Также Украина не может диктовать свою волю ООН.

Как сообщало ИА Регнум, Гутерриш прибыл в Казань утром 23 октября, в аэропорту его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Ожидается, что российский президент Владимир Путин и генсек ООН на полях саммита БРИКС обсудят работу международной организации, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

Участники саммита БРИКС, открывшегося в Казани 22 октября, согласовали общую позицию по ситуации на Украине. Она не вызывает возражений и будет отражена в итоговой декларации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин провёл ряд переговоров с лидерами стран БРИКС. Они отличались особой теплотой и дружеским настроем. Так, в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков.

Саммит демонстрирует всему миру, что страны БРИКС, а не Запада, определяют глобальную повестку. Внимание мира переключилось с заседаний «Группы семи» на заявления участников форума БРИКС. На это указал, в частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября. По его словам, группа БРИКС стала эпицентром нового многополярного мира, дипломатии и геополитики.