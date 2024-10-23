Казань, 23 октября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро проведут 23 октября переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антон Вильчинский/ТАСС Лидер Венесуэлы Николас Мадуро

Представитель Кремля уточнил, что встреча состоится на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани.

Песков подтвердил, что в графике главы российского государства запланирована двусторонняя встреча с Мадуро.

Как сообщало ИА Регнум, Николас Мадуро вечером 22 октября приехал в Казань на саммит БРИКС. По прибытии он заявил, что группа БРИКС уже превратилась в эпицентр нового многополярного мира и геополитики.

Венесуэльский президент добавил, что его участие в саммите объединения является историческим. Он первый раз лично присутствует на встрече лидеров стран БРИКС. До этого страну представляли министры иностранных дел, экономики, коммуникаций, культуры.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит БРИКС в том числе прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Планируется, что Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит. Российский лидер 22 октября провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди,президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Они также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.