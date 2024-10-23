Москва, 23 октября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Пленный боец ВСУ Владимир Грачёв рассказал, что после ранения два месяца ждал помощи от сослуживцев, укрываясь в блиндаже, но помогли ему только российские военные.

Павел Лисицын/РИА Новости

Грачёва 25 июля ранило в ноги под Славянском. В тот день его подразделению приказали взять один из населённых пунктов. Группа высадилась из автомобилей и пошла пешком, затем её атаковали беспилотники. Бойцы укрылись в ближайшем блиндаже, а после получения приказа об отступлении оставили Грачёва там.

«Я два месяца в блиндаже пролежал сам, воду и еду мимо проходящие ВСУшные отряды давали, так я говорю: «Помогите меня отнести», они говорят: «Тебе сказали, вот ты и лежи», так никто не забрал», — сказал пленный «РИА Новости».

Украинскому бойцу помогли четверо российских военнослужащих, которые зашли в блиндаж. Они доставили пленного на тыловые позиции, а 15 октября в Луганске его прооперировали.