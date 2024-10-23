Якутск, 23 октября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Глава Таттинского района Якутии Айаал Бурцев отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом 23 октября сообщил заместитель главы района по социальной политике Святослав Сунхалыров.

ИА Регнум

«Подтверждаем», ― заявил в беседе с ТАСС Сунхалыров.

Сейчас обязанности главы района вместо Бурцева исполняет первый замглавы Руслан Захаров.

В мае в Якутии сообщали, что в зону СВО добровольцами отправились руководители Кобяйского, Момского и Нижнеколымского районов Иван Левин, Дмитрий Аммосов и Валерий Сентяков.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре добровольцем в зону проведения спецоперации ушёл Азамат Юлдашбаев, с 2022 года занимавший пост мэра Сибая.

Кроме того, контракт с Минобороны РФ заключил министр по делам молодёжи из Якутии Пётр Шамаев. Он отправился в зону боевых действий также в сентябре.

В начале октября стало известно, что глава посёлка Нейво-Шайтанский Свердловской области Александр Шаньгин, весной отправившийся добровольцем в зону специальной военной операции, получил тяжёлое ранение в спину. Сейчас он проходит реабилитацию в одном из госпиталей Екатеринбурга.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 сентября заявил, что количество россиян, которые хотят заключить контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы, постоянно увеличивается.

Президент России Владимир Путин 20 августа заявил, что Россия остаётся непобедимой, пока у неё есть такие мужчины, как добровольцы, отправившиеся в зону спецоперации. Глава государства отметил, что речь идёт о сложном шаге, поскольку военнослужащие рискуют своим здоровьем и жизнью.