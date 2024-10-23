Москва, 23 октября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Пленные украинские пехотинцы, которые воевали на харьковском направлении с натовским оружием, заявили, что не хотят отдавать жизни за главу киевского режима Владимира Зеленского и американские интересы. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства.

РИА Новости/Павел Лисицын

Он уточнил, что под Харьковом в плен российским бойцам из группировки «Запад» сдались два пехотинца-разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. При себе у них были образцы униформы, амуниции и вооружения, произведённые в странах НАТО.

«Сдавшиеся пехотинцы противника говорят, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США, поэтому решили сложить оружие», — приводит слова силовика «РИА Новости».

Собеседник агентства добавил, что военные ВСУ получили подробные пошаговые указания о том, как сдаться в плен, из листовок, распространённых над территорией, подконтрольной киевскому режиму.