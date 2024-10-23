Иркутск, 23 октября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport, который угнали в Великобритании и объявили в розыск по линии Интерпола, обнаружили в Иркутске. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Иркутской области.

Hdimagelib.com Угон автомобиля

В ведомстве пояснили, что во время регистрации в ГАИ автомобиля Land Rover Discovery Sport, на котором были установлены иностранные госномера, инспектор усомнился в законности нахождения автомобиля на территории России.

Полицейские проверили данные по кроссоверу и выяснили, что он похищен в Великобритании у местного жителя. Там уже было возбуждено уголовное дело, и автомобиль был объявлен в международный розыск. Экспертиза показала, что идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля не изменялись и являются оригинальными.

Машину отправили на арест-площадку, впоследствии её вернут законному владельцу.

Как сообщало ИА Регнум, житель Москвы уехал в отпуск, оставив Mercedes-Benz на парковке возле дома. Через пару дней после начала отпуска мужчина получил штраф за нарушение ПДД. Он обратился в полицию, оказалось, что его автомобиль угнали.

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