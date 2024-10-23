Москва, 23 октября, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Попавший в плен украинский военный Владимир Грачёв рассказал, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже. Он там пробыл два месяца, пока российские солдаты не нашли его, оказав медицинскую помощь.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ, Донбасс

42-летний Грачёв из села Соленое Запорожской области был мобилизован в конце октября 2023 года. Повестку ему вручили на рабочем месте. С февраля по июль 2024 года находился на позициях возле границы с Белгородской областью.

В середине июля его перевели в 54-ю бригаду ВСУ и привезли в Славянск в ДНР. Его подразделению 25 июля приказали взять один из населённых пунктов. После высадки из автомобилей их группа пошла пешком, и по ней ударили дроны.

Грачев был ранен в ногу. Группа укрылась в блиндаже, который был недалеко от них. По рации запросили помощь, командование сказало отступать. Сослуживцы оставили раненого в блиндаже, пообещав, что его вывезут позже.

«Я два месяца в блиндаже пролежал. Воду и еду проходящие мимо вэсэушные отряды давали. Просил, чтобы меня отнесли, но мне отвечали: «Тебе сказали, вот ты и лежи». Так никто не забрал», — цитирует пленного «РИА Новости».

Первую медицинскую помощь Грачёву оказали четверо российских солдат, которые зашли в блиндаж. Они вынесли его в тыл. Военные медики 15 октября в Луганске сделали ему операцию.

Он благодарил всех, кто его спас, и врачей, и военных.

Как сообщало ИА Регнум, украинский комбат сбежал с поля боя, бросив на убой своё подразделение под Красноармейском на донецком направлении. Спрятался он в тыловом Шахтёрске. Об этом рассказал 49-летний пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой.

Боевики украинских формирований пытаются полями сбежать от российских военных в районе города Суджи в Курской области. Об этом 20 октября рассказал представитель российских силовых структур.

19 октября сдавшийся в плен боевик рассказал, что командование украинских формирований предупредило, что пути отступления в приграничье Курской области отрезаны и эвакуации не будет. По словам пленного, им не привозили продовольствия и боеприпасы, из-за чего приходилось пить воду из болота.

Боевики украинских формирований 18 октября сбежали со своих позиций около Любимовки в курском приграничье в сторону границы с контролируемой Киевом территории. При этом их атаковали российские беспилотники.