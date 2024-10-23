Москва, 23 октября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц «Мста-Б» Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Север» уничтожили скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 23 октября сообщили в Министерстве обороны России.

ShinePhantom 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б»

Разведка при помощи беспилотника обнаружила в одной из лесопосадок оборудованный опорный пункт противника с личным составом. Об этом незамедлительно оповестили пункт управления артиллерией.

Получив координаты, артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к бою гаубицы 2А65 «Мста-Б» калибра 152 мм и точными выстрелами нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив скопление живой силы противника. Расчёты после выполнения боевой задачи замаскировали орудия и направились в укрытие.

В Минобороны подчеркнули, что профессионализм, решительность, слаженность действий артиллерийских расчётов, их мужество и отвага, а также своевременное и бесперебойное снабжение боеприпасами позволяют российским бойцам выполнять любые поставленные задачи.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 22 октября, общие потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области превысили 25,6 тыс. человек. Также противник лишился 172 танков, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортёров, 982 боевых бронированных машин, 675 автомобилей, 221 артиллерийского орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США и иной техники, уточнили в Минобороны России.

«Курская авантюра» киевского режима отдалила перспективы урегулирования конфликта на территории Украины. Представители многих стран мира это понимают, заявил 21 октября постпред России при ООН Василий Небензя.