Москва, 23 октября, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов и лишил его права пользования квартирой. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ксения Собчак

Подробности иска не разглашаются. Известно, что Собчак просила признать некого Соколова утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учёта.

Как сообщало ИА Регнум, Ксения Собчак заявила о намерении подать судебный иск в отношении телеканала НТВ в связи с выходом двухсерийного фильма о ней. Речь в них идёт как о личной жизни героини, так и о её участии в политической жизни России. Кроме того, в фильме затрагивается тема зарубежной недвижимости Собчак и её двойного гражданства.

Собчак назвала содержание фильмов о ней «отчаянной натяжкой совы на глобус».

В Telegram-канале НТВ ответили, что в случае обращения в суд Собчак должна приложить к пакету документов «результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства».

Собчак, комментируя фильм НТВ о своём двойном гражданстве и израильском паспорте, заявила, что Конституция РФ не запрещает иметь второе гражданство. Фильм она не смотрела.