Берлин, 23 октября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Специалисты в области геологии, изучающие годичные кольца полуископаемых деревьев, найденных на Ямале, смогли определить точную дату одного из самых масштабных извержений вулкана за последние 10 тыс. лет. Речь идёт о вулкане Кикай, который извергался в 5279 году до нашей эры. Об этом говорится в немецком журнале Dendrochronologia.

Michael W. Ishak Извержение вулкана

Эксперты заявили, что это открытие может стать важным ориентиром для синхронизации хронологий других извержений.

В статье говорится, что учёные сосредоточились на трёх наиболее значимых извержениях вулканов за последние 10 тыс. лет: вулкана Ильинский на Камчатке, Мазама в Северной Америке и Кикай в Японии.

Объём выбросов первых двух вулканов составил примерно 150 куб. км, Кикай превзошёл все ожидания — объём его выбросов составил от 300 до 450 куб. км.

«Это в несколько раз больше, чем объём извержения других вулканов, включая самое мощное извержение Тамборы в 1815 году», — заявили учёные.

По их мнению, если предположение дендрохронологов о дате извержения Кикай верно, то нужно сделать существенную поправку в хронологию слоев ледников Гренландии и Антарктиды, что может изменить представления об изменении климата.

Как сообщало ИА Регнум, Вулкан Эбеко на Сахалине выбросил пепел на высоту 2,8 км. Отмечается, что пеплопада в Северо-Курильске не было, запаха сероводорода жители не ощущали. Как отметили в МЧС, угрозы для жизнедеятельности жителей нет.