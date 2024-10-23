Великобритания окажет Украине военно-морскую помощь
Великобритания направит $155 млн на военно-морскую помощь Украине
Лондон, 23 октября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Великобритания выделит £120 млн ($155 млн) в бюджет созданной с Норвегией морской коалиции для оказания военно-морской помощи Украине. Об этом указали в заявлении канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера.
Кроме того, Британия ищет партнёров для совместного финансирования поставок ещё сотен морских беспилотников. Также средства необходимы на закупку радарных систем «для защиты зернового коридора» в Чёрном море, отметили в заявлении.
Как сообщало ИА Регнум, Британия, обещающая новые транши помощи Киеву, может остаться в истории как спонсор террористов ВСУ, заявили в посольстве России в Лондоне по итогам сентябрьского визита главы британского МИД Дэвида Лэмми в Киев вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По словам дипломатов, Киеву обещают всё новые транши помощи и денег, которые, как и все предыдущие, либо сгорят в зоне боевых действий, либо, и это вероятнее, пропадут в бездонных карманах коррумпированных украинских элит. Британские власти близки к уходу на очередной весьма опасный виток в спирали эскалации, отметили в дипмиссии.
По итогам аудита британской военной помощи Киеву выяснилось, что Лондон передавал устаревшее военное снаряжение, часть которого подлежала утилизации или замене. При этом в министерстве обороны Соединённого Королевства считали, что переданное имущество «имело непосредственную военную ценность для ВСУ».