Лондон, 23 октября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Великобритания выделит £120 млн ($155 млн) в бюджет созданной с Норвегией морской коалиции для оказания военно-морской помощи Украине. Об этом указали в заявлении канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Кроме того, Британия ищет партнёров для совместного финансирования поставок ещё сотен морских беспилотников. Также средства необходимы на закупку радарных систем «для защиты зернового коридора» в Чёрном море, отметили в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, Британия, обещающая новые транши помощи Киеву, может остаться в истории как спонсор террористов ВСУ, заявили в посольстве России в Лондоне по итогам сентябрьского визита главы британского МИД Дэвида Лэмми в Киев вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По словам дипломатов, Киеву обещают всё новые транши помощи и денег, которые, как и все предыдущие, либо сгорят в зоне боевых действий, либо, и это вероятнее, пропадут в бездонных карманах коррумпированных украинских элит. Британские власти близки к уходу на очередной весьма опасный виток в спирали эскалации, отметили в дипмиссии.

По итогам аудита британской военной помощи Киеву выяснилось, что Лондон передавал устаревшее военное снаряжение, часть которого подлежала утилизации или замене. При этом в министерстве обороны Соединённого Королевства считали, что переданное имущество «имело непосредственную военную ценность для ВСУ».