Москва, 23 октября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. В Госдуму 23 октября внесут на рассмотрение законопроект по снижению возраста выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). С такой инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду», сообщили «Известия».

Светлана Шаповалова АПК

По мнению депутатов, женщинам, работающим в сельскохозяйственной сфере нужно разрешить выходить на пенсию в 55 лет, а мужчинам — в 60 лет.

Сотрудники АПК, пояснили инициаторы, должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны. Труженики села успешно создают продовольственную безопасность России — аграрный комплекс решает масштабные задачи.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в ответ на недружественные действия ряда стран ввела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства. Это способствовало развитию сельского хозяйства. Тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса России с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил президент Владимир Путин 13 октября.

Путин отметил динамичное развитие отрасли, сельхозпроизводители надёжно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия, подчеркнул российский лидер.

Президент оценил огромный вклад занятых в АПК людей.

Индексация пенсий в России с 1 января 2025 года на 7,3% будет позитивным фактором для пенсионеров, однако может привести к ускорению темпов инфляции. Такое мнение 20 октября высказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.