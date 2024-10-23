Казань, 23 октября, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Сложная ситуация в мире не влияет на успешное развитие торгово-экономического сотрудничества Москвы и Пекина. Между двумя странами активно развиваются, стабильно реализуются крупномасштабные проекты сотрудничества, заявил 22 октября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Лидер КНР призвал Москву продолжить стыковку китайской торгово-инвестиционной инициативы «Один пояс — один путь» и Евразийского экономического союза для обеспечения поддержки качественного развития экономик двух стран.

По словам Си Цзиньпина, РФ и КНР, будучи постоянными членами Совбеза ООН и крупными мировыми державами, должны углублять всестороннее стратегическое взаимодействие, координировать свои действия в рамках таких структур, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества.

Председатель КНР напомнил, что в 2025 году исполняется 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне. Россия и Китай, подчеркнул он, должны продвигать правильный взгляд на историю прошедшей войны.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с Си Цзиньпином в Казани президент России Владимир Путин отметил, что Москва и Пекин, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста и взаимодействия. В январе–августе товарооборот, по данным РФ, увеличился на 4,5%, по китайской статистике есть небольшая разница, однако в целом позитивная тенденция сохраняется, добавил российский лидер. Сотрудничество России и Китая носит равноправный и неконъюнктурный характер, подчеркнул Путин.

Отношения России и КНР, по словам Путина, показывают хороший пример того, как страны должны взаимодействовать друг с другом.

Наблюдатели за БРИКС отмечают, что перераспределение сил в мире — это неизбежный процесс, который определяется законами истории. Европа и Северная Америка утратили своё лидерство, не желая приспосабливаться к новым условиям. Теперь внимание всего мира приковано не к встречам «Большой семёрки», а к заявлениям, сделанным на саммите.