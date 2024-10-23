Мелитополь, 23 октября, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Российские силы нанесли ракетный удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим. СБУ

По словам общественника, локация штаба держалась в строгом секрете.

Удар бойцы нанесли из ракетного комплекса «Искандер». Как пояснил Рогов «РИА Новости», штаб тайно оборудовали в здании, которое ранее было налоговой инспекцией.

Известно, что ГБР подконтрольна США и координировала в городе действия ВСУ, СБУ, прокуратуры и местной оккупационной власти.

«Этот удар позволит в значительной степени снизить степень взаимодействия спецслужб Зеленского в городе и координацию их действий при проведении военных операций», — считает Рогов.

Он добавил, что уничтожено 15 сотрудников бюро и не менее десяти человек получили ранения. Также разбиты десятки служебных автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, в Краматорске в Донецкой Народной Республике 22 октября был подорван автомобиль с начальником боевой подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его имя не разглашается.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ударом в Сумской области вечером 21 октября была сорвана ротация киевских боевиков в Курскую область. По его словам, авиабомба упала в 18:43 в Сумской области. Также ФАБы попадали в направлении базы отдыха «Металлург», которую оккупировали боевики, привезённые из-под Винницы.

Опорные пункты к востоку от села Терны, имевшие стратегическое значение для украинских войск, уничтожены российскими военными в результате продвижения по территории ДНР.