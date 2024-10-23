Вашингтон, 23 октября, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден призвал «политически устранить» кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. При этом он признал, что такой призыв будет звучать странно. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«Если бы я сказал это пять лет назад, меня бы посадили в тюрьму. Мы должны посадить Трампа в тюрьму. Посадить политически. Выселить, устранить его. Вот что мы должны сделать», — призвал сторонников-демократов Байден.

Телеканал напомнил, что с таким же призывом выступал и Трамп в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Тогда он хотел избавиться от соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 19 октября заявил, что «уволит» своего политического оппонента — действующего вице-президента страны и кандидата от демократов Камалу Харрис.

Из анализа результатов последних опросов общественного мнения в США, которые 18 октября привёл RealClearPolitics, стало известно, что Трамп опережает Харрис во всех семи колеблющихся штатах — Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. В среднем экс-президента США в них готовы поддержать 48,3% опрошенных, Харрис — 47,5%.