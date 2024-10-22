Буэнос-Айрес, 23 октября, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Бывший глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро, при котором страна получила приглашение вступить в БРИКС, считает, что решение нынешней власти под руководством президента Хавьера Милея не вступать в группу лишено смысла, учитывая значимость объединения.

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Экс-министр посетовал, что в БРИКС, который является платформой для сотрудничества Глобального Юга и даёт возможность получения международного финансирования от Нового банка развития, Аргентина так и не вступит.

«Мы так и не знаем, в чём был смысл решения правительства Милея отказаться от вступления», — написал Кафьеро в соцсети X.

Милей не раз заявлял, что приоритетными партнёрами Аргентины для него считаются либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль.

В августе 2023 года в БРИКС пригласили шесть стран, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления.

Как сообщало ИА Регнум, Аргентина не получала приглашение на саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани, но изучит предложение, если оно поступит, 23 сентября заявил посол Аргентины в России Энрике Инасио Феррер Виейра. Дипломат отметил, что Аргентина не видит перспектив для присоединения к БРИКС, поскольку республика уже располагает торгово-экономическими связями со странами — членами объединения, в том числе с Китаем, Бразилией, Индией и ЮАР.

Решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС привело к тому, что страна отрезала себя от 80% мира. Такое мнение 22 сентября высказал международный аналитик Марсело Монтес.