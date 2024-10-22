Симоньян рассказала, зачем нужно учить китайский язык
Симоньян: недальновидно не учить китайский язык, страны — двигателя прогресса
Казань, 23 октября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Китай останется мощнейшей экономикой мира и продолжит быть двигателем прогресса. В этой связи необходимо учить китайский язык. Об этом сказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации третьего сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» в Казани, где проходит саммит БРИКС.
По словам Симоньян, на вопросы, зачем её дети изучают китайский язык, она всегда отвечает, что это язык не только древнейшей цивилизации мира, но и страны с самой мощной экономикой и прогрессом.
«С этой точки зрения не учить китайский как раз недальновидно, а учить китайский нужно», — пояснила Симоньян, добавив, что все трое её детей свободно владеют китайским, хотя он довольно сложный.
Как пример, главред RT рассказала, что переводчик не сразу перевёл ей слова участвовавшего в мероприятии руководителя Медиакорпорации КНР Шеня Хайсюна.
Как сообщало ИА Регнум, в России растёт интерес к изучению китайского языка. Об этом 2 сентября заявил президент Владимир Путин, приведя в пример членов своей семьи.
Глава государства объяснил, что рост интереса к китайскому языку обусловлен контактами между странами. В свою очередь в КНР растёт интерес к русскому языку.
При этом Путин заявил, что у России нет враждебных языков и стран.