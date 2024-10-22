Казань, 23 октября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Китай останется мощнейшей экономикой мира и продолжит быть двигателем прогресса. В этой связи необходимо учить китайский язык. Об этом сказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на презентации третьего сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» в Казани, где проходит саммит БРИКС.

Иван Шилов ИА Регнум Маргарита Симоньян

По словам Симоньян, на вопросы, зачем её дети изучают китайский язык, она всегда отвечает, что это язык не только древнейшей цивилизации мира, но и страны с самой мощной экономикой и прогрессом.

«С этой точки зрения не учить китайский как раз недальновидно, а учить китайский нужно», — пояснила Симоньян, добавив, что все трое её детей свободно владеют китайским, хотя он довольно сложный.

Как пример, главред RT рассказала, что переводчик не сразу перевёл ей слова участвовавшего в мероприятии руководителя Медиакорпорации КНР Шеня Хайсюна.

Как сообщало ИА Регнум, в России растёт интерес к изучению китайского языка. Об этом 2 сентября заявил президент Владимир Путин, приведя в пример членов своей семьи.

Глава государства объяснил, что рост интереса к китайскому языку обусловлен контактами между странами. В свою очередь в КНР растёт интерес к русскому языку.

При этом Путин заявил, что у России нет враждебных языков и стран.