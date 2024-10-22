Москва, 23 октября, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил блогера Нурмухамада Шарипова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), фигуранта уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

В беседе с ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Жирнова уточнила, что Шарипова, более известного как блогер Xafizz.01, признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации») и ч. 1.1 ст. 205.5 УК РФ («Финансирование терроризма»). По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний его приговорили к тюремному заключению сроком 12 лет, из которых первые три года 22-летний блогер будет отбывать в тюрьме, остальную часть — в исправительной колонии строгого режима.

Установлено, что летом 2021 года уроженец Таджикистана при просмотре лекций изучил и усвоил идеологию «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого он стал нетерпимым ко всем конфессиям и неверующим. Блогер надумал вступить и участвовать в деятельности международной террористической организации на территории России. В мае 2023 года сотрудники ФСБ задержали его в аэропорту Шереметьево.

По данным следствия, 25 июня 2021 года Шарипов находился в ТЦ «Дубровка» в Москве, когда добровольно причислил себя к участникам террористической организации, после чего распространял её идеи среди последователей радикального ислама.

Блогер полностью признал вину, помогал в раскрытии преступлений и изобличил роль каждого в террористической структуре, созданной приезжими в Россию иностранцами.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года прокурор попросил суд приговорить к срокам от 16 до 25 лет шестерых членов ИГ, обвиняемых в попытке подрыва здания ФСБ в Москве на Лубянке.

В Москве Второй Западный окружной военный суд 23 октября 2023 года начал слушания по делу против шестерых членов ИГ, планировавших взорвать здание ФСБ весной 2022 года, устроить стрельбу, взорвать гранаты, потребовать вывода российских войск из Сирии. В апреле боевиков задержали, предотвратив теракт. Пятеро из фигурантов дела — граждане Таджикистана, шестой — уроженец Дагестана.