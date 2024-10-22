Киев, 23 октября, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал первый шаг для завершения горячей фазы конфликта на Украине. Своё мнение он высказал изданию The Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света в Украине

По словам Зеленского, сторонам незамедлительно нужно договориться о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

«Мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши», — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что такая договорённость стала бы значительным шагом на пути к деэскалации.

Как сообщало ИА Регнум, власти Киева решили сэкономить газ и отложили начало отопительного сезона. Об этом 22 октября сообщило агентство УНИАН со ссылкой на зампредседателя городской администрации Петра Пантелеева. Скорее всего, решение будет принято в конце октября — начале ноября, предположили в агентстве.

Ещё в мае депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявлял, что удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. По его словам, ущерб настолько серьёзен, что регулярных отключений света из-за дефицита электроэнергии не удастся избежать даже в случае кратного наращивания объёмов импорта.

Западные партнёры киевского режима окажут помощь в восстановлении энергетики на Украине, однако этого будет недостаточно, утверждала в сентябре депутат Верховной рады Елизавета Ясько. Она считает, что украинцам нужно готовиться к худшему нынешней зимой — предстоят длительные отключения света.

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом 21 октября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В апреле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства также отмечал, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары только по военной инфраструктуре и связанным с ней объектам.