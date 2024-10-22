Москва, 23 октября, 2024, 00:06 — ИА Регнум. С высокой долей вероятности причиной разрушения европейского спутника связи Intelsat 33e стал взрыв топливных компонентов. Такое мнение высказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Intelsat Intelsat-33e

«То, что он так разрушился, это неприятное событие. Скорее всего, взорвалось топливо», — предположил Эйсмонт, добавив, что он мог быть «вполне сильным».

По словам эксперта, в химических двигателях могла использоваться эффективная, но токсичная топливная пара из несимметричного диметилгидразина (гептила) и азотного тетраоксида.

Все зафиксированные на данный момент фрагменты спутника каталогизированы — их траектории движения можно предсказать, заверил учёный. Он не исключил возможности столкновений спутников на геостационарной орбите с обломками, но заверил, что экстренные коррекции орбиты являются необычными, но осуществимыми.

Как сообщало ИА Регнум, компания Intelsat 19 октября объявила, что спутник 33e вышел из строя и восстановить его работу вряд ли удастся. Отмечалось, что аппарат потерял электрическую мощность на геостационарной орбите и перестал обеспечивать связь.

В тот же день Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала около 20 неидентифицированных космических объектов на орбите этого спутника.

Российские специалисты зафиксировали более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e, которые могут угрожать всем аппаратам на геостационарной орбите.

Существует потенциальная угроза для всех действующих космических аппаратов, включая группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства. Геостационарная орбита — круговая орбита, расположенная над экватором Земли, которая позволяет спутникам вращаться вокруг планеты одновременно с её движением.

Отмечается, что разрушение спутника было одномоментным и высокоэнергетическим.

Аппарат Intelsat-33e, изготовленный компанией Boeing Space Systems, в августе 2016 года вывела на орбиту ракета-носитель Ariane-5, стартовавшая с космодрома Куру во французской Гвиане. Спутник обеспечивал телекоммуникационную связь в Европе, Африке, Азии и Австралии, на Среднем Востоке.