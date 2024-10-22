Спутник Intelsat разрушился из-за взрыва топлива — эксперт
Эксперт: причиной разрушения спутника Intelsat стал взрыв топливных компонентов
Москва, 23 октября, 2024, 00:06 — ИА Регнум. С высокой долей вероятности причиной разрушения европейского спутника связи Intelsat 33e стал взрыв топливных компонентов. Такое мнение высказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
«То, что он так разрушился, это неприятное событие. Скорее всего, взорвалось топливо», — предположил Эйсмонт, добавив, что он мог быть «вполне сильным».
По словам эксперта, в химических двигателях могла использоваться эффективная, но токсичная топливная пара из несимметричного диметилгидразина (гептила) и азотного тетраоксида.
Все зафиксированные на данный момент фрагменты спутника каталогизированы — их траектории движения можно предсказать, заверил учёный. Он не исключил возможности столкновений спутников на геостационарной орбите с обломками, но заверил, что экстренные коррекции орбиты являются необычными, но осуществимыми.
Как сообщало ИА Регнум, компания Intelsat 19 октября объявила, что спутник 33e вышел из строя и восстановить его работу вряд ли удастся. Отмечалось, что аппарат потерял электрическую мощность на геостационарной орбите и перестал обеспечивать связь.
В тот же день Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала около 20 неидентифицированных космических объектов на орбите этого спутника.
Российские специалисты зафиксировали более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e, которые могут угрожать всем аппаратам на геостационарной орбите.
Существует потенциальная угроза для всех действующих космических аппаратов, включая группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства. Геостационарная орбита — круговая орбита, расположенная над экватором Земли, которая позволяет спутникам вращаться вокруг планеты одновременно с её движением.
Отмечается, что разрушение спутника было одномоментным и высокоэнергетическим.
Аппарат Intelsat-33e, изготовленный компанией Boeing Space Systems, в августе 2016 года вывела на орбиту ракета-носитель Ariane-5, стартовавшая с космодрома Куру во французской Гвиане. Спутник обеспечивал телекоммуникационную связь в Европе, Африке, Азии и Австралии, на Среднем Востоке.