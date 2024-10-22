Москва, 22 октября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Более двух лет западные страны пытаются оценить размеры «теневого флота» России, используемого для экспорта энергоносителей. В 2023 году Евросоюз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа, заплатив за него свыше €6 млрд, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Французский министр экологических преобразований, энергетики, климата и предотвращения рисков Аньес Панье-Рюнаше заявила, что для устранения растущей европейской зависимости от российского газа нужен наивысший уровень прозрачности в сфере поставок.

По данным агентства Bloomberg, Россия «использует сеть подставных фирм» от Дубая до Китая для перевозки газа с завода «Арктик СПГ — 2». В издании заявили, что непрозрачная структура собственности — типичная черта теневого флота. В «Новатэке» это утверждение отвергли, подчеркнув, что не занимаются подобным.

«Совершенно непонятно, как такое возможно. Банка образцов газа нет, отслеживать перемещение танкеров непросто. Впрочем, в любом случае чем жестче санкции, тем дороже углеводороды для Европы», — признал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По словам члена экспертного совета при Российском газовом обществе Павла Марышева, существование «теневого флота» кому-то нужно, в первую очередь тем, кто громче всех выступает против Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, издание Politico узнало о планах Евросоюза ввести санкции против российского СПГ. По данным журналистов, в январе 2025 года страны ЕС начнут активно разрабатывать новый 15-й пакет. Пока Венгрия существенно тормозит дискуссии подобного рода, поскольку председательствует в Совете ЕС. Затем председательство перейдёт к Польше, которая настроена к России намного более негативно, что ускорит процесс принятия новых санкций, указали в материале. При этом сейчас отмечается рост объёма закупок российского СПГ европейскими странами, он даже может превысить показатели 2023 года, несмотря на 14-й пакет санкций, который был направлен как раз на снижение объёмов экспорта российских энергоресурсов.

Россия, ожидая ужесточения санкционных мер Запада по поставкам сжиженного природного газа, увеличивает свой «теневой флот», писала в июле британская газета The Financial Times. Уточнялось, что ситуация с санкциями против российского СПГ неоднозначная, так как ЕС из опасений глобального сбоя на рынке и резкого дефицита газа в газохранилищах не вводил полный запрет на газ из России.