Екатеринбург, 22 октября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Самолёт госавиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 22 октября. Руководство ввело ограничения на приём и отправление воздушных судов. О происшествии сообщили в пресс-службе аэропорта.

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В аэропорту заверили, что экстренно готовят вторую ВПП. Несколько рейсов отправили на запасные аэродромы. Часть вылетов отложили.

Чуть позже пресс-служба аэропорта «Кольцово» уведомила, что возобновлены приём и отправка бортов после инцидента.

«Вторая взлётно-посадочная полоса введена в строй», — говорится в сообщении.

Никаких других подробностей об авиапроисшествии не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, утром 13 октября в 1,5 км от города Олёкминска в Якутии вынужденно приземлился самолёт Ан-3 авиакомпании «Борус». На борту воздушного судна находились пять человек: два пассажира и три члена экипажа. В результате аварии погиб один пассажир. К аварийной посадке могла привести потеря тяги двигателя, считают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ночь на 14 марта в Магаданской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, который следовал по маршруту посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан. На борту находились 17 работников золоторудного месторождения и три члена экипажа. Один из членов экипажа погиб, два других получили травмы. В прокуратуре сообщили, что причиной аварийной посадки могла стать неисправность двигателя.