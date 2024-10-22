Москва, 22 октября, 2024, 22:04 — ИА Регнум. В Москве в рамках выставки «Химия 2024» прошло совместное заседание Экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле и департамента химической промышленности Минпромторга России, сообщила пресс-служба депутата Госдумы, член комитета по промышленности и торговле Марии Васильковой.

Администрация Томской области

Мероприятие было посвящено теме «Инжиниринговые центры: трансфер технологий в промышленность».

«Сегодня, благодаря проектируемому национальному проекту «Химия и новые материалы», мы можем с уверенностью сказать о высоком потенциале химической промышленности», — отметила Василькова.

В рамках заседания было рассмотрено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отечественной химической отрасли. Особое внимание участники встречи уделили роли инжиниринга в модернизации производственных процессов и повышению конкурентоспособности отрасли.

Одним из основных вопросов повестки стала актуализация Стратегии развития химического комплекса страны до 2035 года. Было решено, что разработку стратегии будут осуществлять под руководством директора Томского инжинирингового химико-технологического центра Алексея Князева.

На качество и темпы развития химической отрасли в России влияют скорость внедрения цифровых инструментов и роботов, глубина внедрения устойчивых технологий, кадровая обеспеченность, внедрение ИИ и иные факторы, отметила также пресс-служба.

21 октября ИА Регнум передавало, что в России растёт производство химических веществ и химических продуктов. За 8 месяцев 2024 года объем производства в отрасли увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат.