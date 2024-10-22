Берлин, 22 октября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Скончался основатель бесплатной онлайн-библиотеки «Флибуста», известный под ником Stiver, сообщил 22 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на информированный источник.

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Отмечается, что мужчина, у которого ранее была выявлена опухоль мозга, ушёл из жизни посредством эвтаназии, разрешённой в Германии, где он проходил лечение.

Эвтаназия, как рассказал ранее основатель «Флибусты», должна была быть проведена 21 октября.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября создатель пиратской онлайн-библиотеки сообщил, что вынужден закрыть сайт из-за своего заболевания. Он отметил, что находится в больнице с «неприличных размеров глиобластомой», и предупредил, что поддержка сайта оплачена на несколько недель вперёд. Также основатель проекта поблагодарил всех его участников за поддержку.

В 2016 году по решению Мосгорсуда Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Флибусты» и двум его копиям. Поводом стали жалобы правообладателей — администраторы портала нарушали авторские права, размещая на нём электронные версии книг. Удалять информацию с сайта, запущенного в 2009 году, они отказались.