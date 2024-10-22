Казань, 22 октября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передаёт «РИА Новости».

Guillermo Gutierrez Carrascal / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Ожидается, что Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом.

22 октября в столицу Татарстана для участия в саммите уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и многие другие.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов и не только.

К этому моменту прошли встречи российского лидера с премьер-министром Индии и председателем КНР Си Цзиньпинем. С обеих сторон отмечалось, что переговоры отличились теплотой и дружеским настроем.

Россия является председателем БРИКС с 1 января 2024 года. С начала текущего года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Владимир Путин 19 сентября заявил, что приоритетом председательства России в БРИКС является формирование справедливого многополярного мира, который основан на чётких и обязательных для всех правовых нормах.