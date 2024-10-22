Курск, 22 октября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Волонтёры Народного фронта в рамках сбора «Защитникам Курской области» благотворительного фонда «Всё для Победы!» передали российским военным технику и оборудование, необходимые в бою. Об этом ИА Регнум рассказала пресс-служба общественной организации.

пресс-служба НФ

Там отметили, что помощь была передана военным 9-го полка, проявившим себя при героической обороне Малой Локни, и другим десантным и штурмовым подразделениям ВС России.

Военные, в частности, получили системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), генераторы, дроны-камикадзе, разведывательные квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизионные прицелы и анализаторы дронов, автомобили, бронежилеты, каски и тёплую одежду, сообщили в Народном фонте.

«Сегодня мы привезли бойцам морской пехоты грузовик с необходимой одеждой. Сейчас начинается сезон холодов, и такая поддержка позволит им лучше выполнять задачи в условиях понижения температуры», — отметил представитель Народного фронта Иван Скиба.

Вместе с этим военным 9-го полка передали автомобиль УАЗ «Патриот», спальные мешки, коллиматорные прицелы, зимнюю одежду, бронежилеты и каски. По словам бойца Евгения, переданное волонтёрами пригодится штурмовикам, которые находятся в первых рядам при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

В свою очередь бойцам гвардейской десантно-штурмовой дивизии волонтёры передали автомобиль УАЗ «Буханка», кевларовую обшивку для усиления защиты транспорта. Боец дивизии с позывным Сухой сообщил, что автомобиль уже применяется в зоне спецоперации и уже помог в эвакуации шестерых раненых бойцов.

«Огромное спасибо Народному фронту и всем, кто участвовал в сборе техники и оборудования. Это помогает нам быстрее выполнять поставленные задачи», — добавил военный.

Кроме этого, Народный фронт передал автомобили пикапы и генераторы десантникам и морским пехотинцам. По словам военного с позывным Ара, генераторы жизненно необходимы на фронте.

«Генераторы жизненно важны для нас, чтобы поддерживать работу всего оборудования на передовой, включая аккумуляторы для БПЛА и средства связи», — отметил боец.

В то же время волонтёры передали бойцам штурмового отряда «Донбасс» технику и оборудование, включая беспилотники и системы РЭБ, купленные на пожертвования рабочих «Донбассэнерго». За переданную помощь боец отряда с позывным Лайнер выразил от всего подразделения благодарность.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября в рамках сбора «Военным медикам» благотворительного фонда «Всё для Победы!» закуплены и переданы военным медикам в Курской области техника и оборудование для эвакуации раненых и обеспечения безопасности врачей и санитаров.

В сентябре российские танкисты получили от волонтёров генераторы, квадрокоптеры, лазерные дальномеры, тепловизионные прицелы и огнестойкие костюмы.