Москва, 22 октября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Российские специалисты зафиксировали более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e, которые могут угрожать всем аппаратам на геостационарной орбите. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Intelsat

«Зафиксировано значительное увеличение числа космических объектов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e. Анализ траекторий движения образовавшихся фрагментов показывает, что разрушение спутника носило одномоментный и высокоэнергетический характер», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, существует потенциальная угроза для всех действующих космических аппаратов, включая группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства. Геостационарная орбита — круговая орбита, расположенная над экватором Земли, которая позволяет спутникам вращаться вокруг планеты одновременно с её движением.

«Сейчас осуществляется сбор координатной информации с целью выявления новых фрагментов разрушения спутника, после чего объекты «космического мусора» будут включены в расчёты опасных сближений с космическими аппаратами российской группировки — «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», «Электро-Л», — уточнили в корпорации.

Также отмечается, что разрушение спутника было одномоментным и высокоэнергетическим.

Как передавало ИА Регнум, компания Intelsat 19 октября объявила, что спутник 33e вышел из строя и восстановить его работу вряд ли удастся. Отмечалось, что аппарат потерял электрическую мощность на геостационарной орбите и перестал обеспечивать связь.

В тот же день Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала около 20 неидентифицированных космических объектов на орбите этого спутника.

Аппарат Intelsat-33e, изготовленный компанией Boeing Space Systems, в августе 2016 года вывела на орбиту ракета-носитель Ariane-5, стартовавшая с космодрома Куру во французской Гвиане. Спутник обеспечивал телекоммуникационную связь в Европе, Африке, Азии и Австралии, на Среднем Востоке.