Казань, 22 октября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Казани обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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В беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля отметил, что разговор двух лидеров прошёл откровенно, по-деловому и конструктивно.

«Обсуждались конкретные вопросы — это вопросы и двусторонних отношений в развитии тех тем, которые затрагивались в ходе недавнего визита Путина в Китай», — добавил Песков.

Кроме этого Путин и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине и международную обстановку в целом, констатировав существенное совпадение позиций и подходов Москвы и Пекина в отношении происходящего в мире, уточнил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, лидера «немало времени» уделили украинскому вопросу.

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