Ташкент, 22 октября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23–24 октября примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщила пресс-служба президента.

РИА Новости / POOL

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина 23–24 октября посетит с рабочим визитом город Казань для участия в мероприятиях саммита государств объединения БРИКС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Мирзиёев выступит на пленарной сессии мероприятия в формате «БРИКС+», им будут рассмотрены актуальные аспекты глобальной политики.

Как передавало ИА Регнум, в августе президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры подтвердили настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства, а также условились о дальнейших контактах.

В октябре у них также прошла встреча «на ногах» в Ашхабаде. В ходе краткой беседы Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Мирзиёев улыбались.

Пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечалось также в сообщении.

Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.